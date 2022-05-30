Минобороны: Бои на востоке достигли максимальной интенсивности

В Минобороны Украины заявляют, что бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

По словам Мотузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВОТ АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-запад. части Черного моря.

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"Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки окружить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны.

Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны также сообщил, что в течение последней недели кафиры принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в районе н.п. Безымянное, что в 20 км к востоку от Мариуполя, около 3 тысяч украинцев, более 300 из которых – дети.

Граждане Украины, которые не проходят фильтрацию (не менее 10%), признаются "опасными для российского режима" и арестовываются", – заявил он.