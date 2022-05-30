Минобороны: Бои на востоке достигли максимальной интенсивности
Оккупанты задействовали все силы и предпринимает попытки окружить наши войска в Донецкой и Луганской областях
Генштаб ЗСУ
В Минобороны Украины заявляют, что бои на востоке достигли максимальной интенсивности.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.
По словам Мотузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВОТ АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-запад. части Черного моря.
"Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки окружить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны.
Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сказал Мотузяник.
Спикер Минобороны также сообщил, что в течение последней недели кафиры принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в районе н.п. Безымянное, что в 20 км к востоку от Мариуполя, около 3 тысяч украинцев, более 300 из которых – дети.
Граждане Украины, которые не проходят фильтрацию (не менее 10%), признаются "опасными для российского режима" и арестовываются", – заявил он.
Популярное сейчас
- Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ
- Журналист: В кулуарах говорят, что у Зари уже есть новый тренер
- Интерес к Лунину из АПЛ, позиция Шахтера, возвращение Форест. Главные новости за 29 мая
- Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость