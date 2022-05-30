Правительство хочет отменить нулевое растаможивание авто
Недолго музыка играла
autoua.net
Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.
Об этом говорится в правительственном законопроекте №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", текст которого опубликован на сайте Совета.
В пояснительной записке говорится, что без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум класса стоимостью более 1 млн. грн.
В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товаррами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.
Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами.
Подчеркивается, что в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 13 млрд. грн.; ввезено более 119 тыс автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиумкласса.
В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
В апреле сообщалось, что в льготном режиме, отменяющем уплату пошлин на ввоз ряда товаров, было ввезено более 19 тысяч авто – это вызвало проблемы для ввоза гуманитарной помощи.
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