Правительство хочет отменить нулевое растаможивание авто

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", текст которого опубликован на сайте Совета.

В пояснительной записке говорится, что без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум класса стоимостью более 1 млн. грн.

В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товаррами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.

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Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Подчеркивается, что в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 13 млрд. грн.; ввезено более 119 тыс автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиумкласса.

В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

В апреле сообщалось, что в льготном режиме, отменяющем уплату пошлин на ввоз ряда товаров, было ввезено более 19 тысяч авто – это вызвало проблемы для ввоза гуманитарной помощи.