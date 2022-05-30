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Правительство хочет отменить нулевое растаможивание авто

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(1 голосов)

Недолго музыка играла

Правительство хочет отменить нулевое растаможивание авто

autoua.net

Новина українською

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", текст которого опубликован на сайте Совета.

В пояснительной записке говорится, что без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум класса стоимостью более 1 млн. грн.

В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товаррами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.

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Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Подчеркивается, что в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 13 млрд. грн.; ввезено более 119 тыс автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиумкласса.

В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

В апреле сообщалось, что в льготном режиме, отменяющем уплату пошлин на ввоз ряда товаров, было ввезено более 19 тысяч авто – это вызвало проблемы для ввоза гуманитарной помощи.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Alex-696 (Немирів)
30.05.2022 в 21:32
А зарплати і пільги для себе вони скасувати не хочуть?
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0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.05.2022 в 20:06
Зе"чморіли не допустять ніколи, щоб люди краще жили. Вони 2/3 переселенців виплати повідміняли, але суддів, прокурорів та іншу корумповану шваль не чіпають...
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 19:45
Що таке? Усі розумники зе!влади вже затарились?
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+4
-1

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