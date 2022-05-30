Устроили "войну" с соснами. СБУ выложило видео очередных "подвигов" кадыровцев
TikTok-воины Дон Дона продолжают записывать креативные видео
фото из свободных источников
СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Судя по его содержанию войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.
"Вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы Путина" героически воюют с... соснами в лесах Луганской области. 20 секунд в TikTok - ты почти выиграл войну в трех соснах", - говорится в сообщении.
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Судя по видео, большинство патронов кадыровцы потратили, когда танцевали, а на съемки роликов для соцсетей израсходовали все заряды для РПГ.
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Источник:СБУ
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