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Устроили "войну" с соснами. СБУ выложило видео очередных "подвигов" кадыровцев

Общие новости
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TikTok-воины Дон Дона продолжают записывать креативные видео

Устроили "войну" с соснами. СБУ выложило видео очередных "подвигов" кадыровцев

фото из свободных источников

Новина українською

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Судя по его содержанию войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.

"Вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы Путина" героически воюют с... соснами в лесах Луганской области. 20 секунд в TikTok - ты почти выиграл войну в трех соснах", - говорится в сообщении.

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Судя по видео, большинство патронов кадыровцы потратили, когда танцевали, а на съемки роликов для соцсетей израсходовали все заряды для РПГ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
СБУ

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