Устроили "войну" с соснами. СБУ выложило видео очередных "подвигов" кадыровцев

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Судя по его содержанию войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.

"Вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы Путина" героически воюют с... соснами в лесах Луганской области. 20 секунд в TikTok - ты почти выиграл войну в трех соснах", - говорится в сообщении.

Судя по видео, большинство патронов кадыровцы потратили, когда танцевали, а на съемки роликов для соцсетей израсходовали все заряды для РПГ.