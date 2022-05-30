Франция передаст Украине дополнительную партию САУ Caesar
Кроме того, французы собрали для Украины 100 млн евро гуманитарной помощи
Головнокомандувач ЗС України
Франция направит в Украину дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar.
Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев в понедельник, 30 мая.
"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - сказала она.
Напомним, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Отметим, что ранее Франция уже передавала Украине такие установки.
Популярное сейчас
- США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по россии - Байден
- Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ
- СБУ: российские солдаты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление
- Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость