Франция передаст Украине дополнительную партию САУ Caesar

Франция направит в Украину дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев в понедельник, 30 мая.

"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - сказала она.

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Напомним, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Отметим, что ранее Франция уже передавала Украине такие установки.