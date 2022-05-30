Подоляк: Переговоры с россией продолжаются в гуманитарной части
В политико-дипломатической части переговорный процесс сегодня остановлен
Фото: Офіс президента України
Переговоры между Украиной и Россией на сегодня продолжаются только в гуманитарной части. Политико-дипломатическая часть приостановлена.
Об этом Подоляк заявил в интервью lb.ua.
"Переговорный процесс сегодня остановлен в политико-дипломатической части. В гуманитарной части он работает, потому что обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, попытки эвакуировать наших людей", - отметил он.
По его словам, политико-дипломатическая часть остановлена, поскольку это вопрос связи между происходящим в мире.
"Россия неадекватно смотрит на это. Это парадокс, который тоже будет вписан в учебники", - добавил Подоляк.
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