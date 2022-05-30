В центре Одессы демонтируют оборонные конструкции

В центре Одессы начали убирать бетонные конструкции, установленные после 24 февраля для обороны города.

Об этом сообщает Одесский городской совет в Telegram.

"В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения РФ", - говорится в собщении.

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Напомним, что с 25 мая в Одесской области сократили комендантский час.