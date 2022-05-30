"Из-за нарциссизма Порошенко": Подоляк рассказал, почему отключили "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал"
Советник главы Офиса президента высказал свое мнение о спорной ситуации
Інтерфакс
По мнению советника главы Офиса президента, члена украинской делегации на переговорах с Россией Михаила Подоляка, каналы (5 канал, Прямой и "Эспрессом") выключили из цифрового эфира, потому что они несут вред из-за "нарциссизма" экс-президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью LB Live.
"Это вопрос Совбеза. Это вопрос единой информационной политики страны во время войны. Частично [эти каналы транслировали национальный телемарафон] – да. А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Это вопрос опять-таки профессионального качества информационного пространства Украины, если ты продаешь нарцисса, который пуст внутри.
Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета" , – отметил Подоляк.
Журналист отметил, что также можно говорить о "нарциссах, которые сейчас паразитируют в эфире общенационального телемарафона" .
"Может быть, но ущерб, который наносит субъект (Петр Порошенко – ред.) гораздо больше. Потому что нарциссизм, когда ты просто продаешь себя, потому что хочешь монетизироваться на определенном уровне – это одно дело. Это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело, когда ты все еще никак не можешь смириться с проиграшем. И для того, чтобы подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии" , – добавил советник руководителя ОП.
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