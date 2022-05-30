"Из-за нарциссизма Порошенко": Подоляк рассказал, почему отключили "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал"

По мнению советника главы Офиса президента, члена украинской делегации на переговорах с Россией Михаила Подоляка, каналы (5 канал, Прямой и "Эспрессом") выключили из цифрового эфира, потому что они несут вред из-за "нарциссизма" экс-президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью LB Live.

"Это вопрос Совбеза. Это вопрос единой информационной политики страны во время войны. Частично [эти каналы транслировали национальный телемарафон] – да. А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Это вопрос опять-таки профессионального качества информационного пространства Украины, если ты продаешь нарцисса, который пуст внутри.

Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета" , – отметил Подоляк.