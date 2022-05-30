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"Из-за нарциссизма Порошенко": Подоляк рассказал, почему отключили "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал"

Общие новости
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(7 голосов)

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение о спорной ситуации

"Из-за нарциссизма Порошенко": Подоляк рассказал, почему отключили "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал"

Інтерфакс

Новина українською

По мнению советника главы Офиса президента, члена украинской делегации на переговорах с Россией Михаила Подоляка, каналы (5 канал, Прямой и "Эспрессом") выключили из цифрового эфира, потому что они несут вред из-за "нарциссизма" экс-президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью LB Live.

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"Это вопрос Совбеза. Это вопрос единой информационной политики страны во время войны. Частично [эти каналы транслировали национальный телемарафон] – да. А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Это вопрос опять-таки профессионального качества информационного пространства Украины, если ты продаешь нарцисса, который пуст внутри.

Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета" , – отметил Подоляк.

Журналист отметил, что также можно говорить о "нарциссах, которые сейчас паразитируют в эфире общенационального телемарафона" .

"Может быть, но ущерб, который наносит субъект (Петр Порошенко – ред.) гораздо больше. Потому что нарциссизм, когда ты просто продаешь себя, потому что хочешь монетизироваться на определенном уровне – это одно дело. Это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело, когда ты все еще никак не можешь смириться с проиграшем. И для того, чтобы подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии" , – добавил советник руководителя ОП.

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В статье: Петр Порошенко война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (14)
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miha (Нежин)
30.05.2022 в 21:14
Ага, тогда секретарь радбеза Данилов нагло врал? Он месяц назад несколько раз повторил что эти каналы сами не хотят в эфир, их упрашивают а они не идут. Все что нужно знать о власти...
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+2
-1
KadimXa (Харьков)
30.05.2022 в 21:26
Порошенко подонок и мразь,его место в тюрьме
Ответить
0
-4
Alex-696 (Немирів)
30.05.2022 в 21:29
Після зрадників зє, єрмака, подоляка, верещукчі.
+2
0
aleks68
30.05.2022 в 21:42
уймись чмо зелёное
0
0
cadoki (007)
30.05.2022 в 21:10
Такое загадочное слово нарцизм
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
30.05.2022 в 20:52
Жду закрытие шакала Порошенко за решеткой - как итог его дружбы с путиным, торговлей с сепарами, распилом бюджета на "флоте", сдачей интересов Украины в Минске..
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+7
-7
cadoki (007)
30.05.2022 в 21:06
Когда место у кормушки освободиться, то на его место прибегут 10 шакалов
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+1
-1
avatar
Zaragoza (Днепр)
30.05.2022 в 20:50
Ну и чушь. Тогда прикройте Арестовича,у него нарциссизм зашкаливает
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+7
-7
KadimXa (Харьков)
30.05.2022 в 21:27
А у него разве есть свои каналы?
Ответить
0
-3
vinn (Khmеlnitsky)
30.05.2022 в 20:47
Які в сраку канали. Він повинний сидіти в одній камері з Медведчуком! А краще на гілці!!!
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+7
-8
Vantala (Kharkiv)
30.05.2022 в 20:39
Нарциссізм кого, кого? Я не знаю більшого нарциса ніж зеленський. По самозакоханості з ним може посперечатися лише арестович.
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+10
-6
KadimXa (Харьков)
30.05.2022 в 21:27
Порошенко подонок и мразь и его место в тюрьме
Ответить
0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.05.2022 в 20:24
Подоляк зовсім недавно був прихильником "русскага міра" та кришував шарія та кришує українофоба лесєва...
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+7
-5
KadimXa (Харьков)
30.05.2022 в 21:28
А Порошенко был основателем партии регионов
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0
0

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