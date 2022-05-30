Враг готовит наступление на Слобожанском, Славянском и Лиманском направлениях - сводка Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 30 мая.

На Сиверском направлении враг продолжает производить артиллерийские обстрелы с территории российской федерации приграничных районов Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств на территории российской федерации.

С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огневое поражение позиций Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий украинских подразделений.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулька предпринял попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Сиверск.

На Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

На Криворожском направлении противник производит огненное поражение артиллерией наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, находящейся на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера Дюгонь и двух противодиверсионных катеров Раптор.

Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул в два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий.