Минобороны: Есть вся информация о защитниках Азовстали, но сейчас она засекречена

Министерство обороны располагает информацией об украинских бойцах из "Азовстали", но в настоящее время она засекречена с учетом особенностей переговорного процесса.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Журналистка поинтересовалась наболевшим вопросом по поводу защитников "Азовстали", которых вывезли на оккупированную территорию. В частности, сформированы ли уже списки на обмен и верифицированы ли они с россиянами.

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"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно и поэтому эта информация есть, но она не публичная", - сказала Маляр.

Напомним, что с Мариуполь был заблокирован русскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" выведены и что это 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.