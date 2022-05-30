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Минобороны: Есть вся информация о защитниках Азовстали, но сейчас она засекречена

Общие новости
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Идут переговоры

Минобороны: Есть вся информация о защитниках Азовстали, но сейчас она засекречена

REUTERS/Alexander Ermochenko

Новина українською

Министерство обороны располагает информацией об украинских бойцах из "Азовстали", но в настоящее время она засекречена с учетом особенностей переговорного процесса.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Журналистка поинтересовалась наболевшим вопросом по поводу защитников "Азовстали", которых вывезли на оккупированную территорию. В частности, сформированы ли уже списки на обмен и верифицированы ли они с россиянами.

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"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей.

Это персональные данные, это понятно и поэтому эта информация есть, но она не публичная", - сказала Маляр.

Напомним, что с Мариуполь был заблокирован русскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" выведены и что это 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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cadoki (007)
30.05.2022 в 21:22
Нас что за детей держат? Я что-то знаю, но тебе не скажу, бе-бе-бе
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