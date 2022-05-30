Эрдоган предлагает провести встречу делегаций рф, Украины и ООН в Стамбуле
Турецкий лидер пообщался с путиным
фото из свободных источников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с российским визави владимиром путиным.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.
Эрдоган и путин обсудили "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".
"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в Анкаре.
Эрдоган также заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участии в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.
Популярное сейчас
- США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по россии - Байден
- В Харькове создано новое подразделение ССО Азов
- Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск
- Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Kalush Orchestra передали приз за победу на Евровидении и розовую панаму на благотворительность