  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эрдоган предлагает провести встречу делегаций рф, Украины и ООН в Стамбуле
В тренде

Эрдоган предлагает провести встречу делегаций рф, Украины и ООН в Стамбуле

Общие новости
(1 голосов)

Турецкий лидер пообщался с путиным

Эрдоган предлагает провести встречу делегаций рф, Украины и ООН в Стамбуле

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с российским визави владимиром путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Эрдоган и путин обсудили "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в Анкаре.

Читайте такжеЭрдоган: Между Россией и Украиной должен быть достигнут справедливый мир

Эрдоган также заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участии в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Zaragoza (Днепр)
30.05.2022 в 21:12
Собирались уже. Лучше пришли ещё байрактаров.
Ответить
+1
0
cadoki (007)
30.05.2022 в 21:28
Те, что ты выслал на прошлой неделе мы уже съели
Ответить
0
0
cadoki (007)
30.05.2022 в 21:29
Чуковский
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде