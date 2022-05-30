Эрдоган предлагает провести встречу делегаций рф, Украины и ООН в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с российским визави владимиром путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Эрдоган и путин обсудили "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в Анкаре.

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Эрдоган также заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участии в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.