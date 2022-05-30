Оккупанты обустроили морг в помещении супермаркета в Мариуполе – омбудсмен

В Мариуполе российские оккупанты обустроили морг в помещении одного из супермаркетов в Левобережном районе на проспекте Свободы, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В сообщении украинского омбудсмена в телеграмм-канале также отмечается, что в помещение супермаркета в Мариуполе "захватчики свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично - эксгумированных".

По информации Денисовой, тела погибших "сложили без соблюдения никаких санитарных требований прямо на пол помещения".

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"Для захоронения в городе катастрофически не хватает людей и мест хранения тел погибших, поэтому в Москве приступили к отдельной рекрутинговой кампании патологоанатомов для направления в Мариуполь", - добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что такие действия оккупантов в Мариуполе являются актом геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении геноцида и наказании за него и статьи 6 Римского устава Международного уголовного суда.