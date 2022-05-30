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Омбудсмен Денисова заявила, что ее собираются уволить. "По команде Офиса президента"

Общие новости
(1 голосов)

Заявляет, что это незаконно

Омбудсмен Денисова заявила, что ее собираются уволить. "По команде Офиса президента"

фото из свободных источников

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что народные депутаты собирают подписи для ее отстранения, хотя, по ее словам, это будет незаконно.

Во время брифинга омбудсмен сообщила, что, по ее информации, 31 мая ей "по команде Офиса президента" планируют объявить о недоверии. Она добавила, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил ей: сбор подписей продолжается, но результатов сбора еще нет.

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"В этом политическом наезде на меня оказывается давление даже через мою дочь… Ее уже вызывали на допрос три раза, в последний раз ей просто было плохо. То есть бьют даже по семье", — сказала уполномоченная.

По словам Денисовой, Офис президента не устраивает ее "активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

Омбудсмен добавила, что ее предполагаемое увольнение будет незаконным, так как недавно вступившие в силу изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.

Денисова также сказала, что об основаниях для ее возможного увольнения "нужно спросить тех, кто будет подписывать эти листы в Верховной Раде". Она подчеркнула, что омбудсмен — "равноудаленный" от всех органов власти человек.

В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.

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В статье: война с Россией
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Источник:
НВ

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkiv)
30.05.2022 в 23:05
Офіс президента не влаштовує її "активну діяльність зі збору інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях". ....... Тобто? Засланого єрмачка не влаштовує, що інфа про порушення прав українців на окупованих територіях заважає ОПі злити рашистам південь по тихому? А втім я не здивований. Агенти кремля з оточення зе нікуди не зникли. І "ворожі кулі" їх не беруть, бо насправді вони для них рідні-ріднесенькі.
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Просто Квашин (Харьков)
30.05.2022 в 21:55
хочуть вереЩУЧКУ на омбусмена...
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