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Посол Украины в США: Нынешние поставки оружия - это еще не ленд-лиз

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Посол Украины в США: Нынешние поставки оружия - это еще не ленд-лиз

Новина українською

Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Переданное оружие фактически является подарком Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США… Ленд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - отметила она.

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Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Напомним, что американский президент Джо Байден 9 мая 2022 подписал закон о ленд-лизе для Украины. Данный механизм дает ему возможность на безвозмездной или частично безвозмездной основе передавать военную технику, боеприпасы и так далее, чтобы Украина противостояла российской агрессии.

Механизм ленд-лиза применялся только во Второй мировой войне, когда США поставками передовых вооружений помогли союзникам победить нацистскую Германию.

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В статье: война с Россией
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