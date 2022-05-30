  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Донетчине произошла утечка аммиака. Облако паров движется в сторону Бахмута
В тренде

На Донетчине произошла утечка аммиака. Облако паров движется в сторону Бахмута

Общие новости
(1 голосов)

В зону поражения могут попасть несколько населенных пунктов

На Донетчине произошла утечка аммиака. Облако паров движется в сторону Бахмута

Новина українською

В Бахмутском районе произошла утечка аммиака. ЧП случилось из-за боевых действий, повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над грунтом от села Майское в сторону Бахмута", - рассказал он.

По его словам, в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опросное.

Читайте такжеГайдай: Тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Передвижение по трассе Лисичанск-Бахмут опасно, но не невозможно

"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - добавил он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде