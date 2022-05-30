На Донетчине произошла утечка аммиака. Облако паров движется в сторону Бахмута
В зону поражения могут попасть несколько населенных пунктов
В Бахмутском районе произошла утечка аммиака. ЧП случилось из-за боевых действий, повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса".
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над грунтом от села Майское в сторону Бахмута", - рассказал он.
По его словам, в зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опросное.
"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет", - добавил он.
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