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СБУ на Николаевщине задержала главу ОТГ и депутата – их подозревают в госизмене

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Они оказывали содействие российским оккупантам

СБУ на Николаевщине задержала главу ОТГ и депутата – их подозревают в госизмене

Управління СБУ в Миколаївській області

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Сотрудники СБУ задержали главу Первомайской ОТГ Николаевской области и депутата Первомайского поселкового совета по подозрению в государственной измене.

"Сотрудники СБУ в Николаевской области задокументировали противоправную деятельность главы Первомайской ОТГ Николаевской области и депутата Первомайского поселкового совета по совершению ими государственной измены", - говорится в сообщении СБУ.

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Силовики установили, что представители местного самоуправления оказывали содействие российским оккупантам. В частности, предоставили им помощь в размещении в помещениях пгт. Первомайское, с. Засилье, с. Белозерка и с. Киселевка указанной общины также обеспечили их материально – техническими ресурсами и пищей.

Кроме того, известно, что предатели мешали горожанам сопротивляться вражеским войскам и защищать поселок, а также помогали оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины, в результате чего поселок был оккупирован.

Фигуранты задержаны. Им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В статье: война с Россией
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