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Право на выход. К годовщине украинского следа в истории футбольных ЧМ

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Это был первый международный матч, в котором разрешили проводить две замены

Право на выход. К годовщине украинского следа в истории футбольных ЧМ

фото із архіва

Едуард Кінзерський Автор UA-Футбол
Новина українською

Сейчас в это трудно поверить, но до 1970 года в международных футбольных матчах замены по ходу игры не разрешались. Выходя в стартовом составе, футболисты должны были продолжать встречу, даже получив травму. Лишь перед чемпионатом мира в Мексике случился прорыв: ФИФА внесла изменения в этот пункт правил. Хотя, если бы мундиаль-1970 принимала другая страна, то замены мы могли так и не увидеть. Но футбольные арены в Мексике находились на приличной высоте над уровнем моря. Дышать и без того было непросто, а летняя жара и духота в несколько раз усиливали эффект. Кроме того, это был первый чемпионат мира, который транслировался по ТВ в прямом эфире на разных континентах. И потому сетка турнира напрямую зависела от потребностей в первую очередь телезрителей Европы. Именно по этой причине, матчи начинались в полдень по мексиканскому времени — в самый час пик солнечной активности. Нестерпимый полуденный зной, высота, нехватка кислорода… Налицо была серьезная опасность для здоровья футболистов. Без наличия замен все могло кончиться плохо.

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Поэтому накануне ЧМ чиновникам ФИФА пришлось подсуетиться и принять ряд новых правил проведения турнира, главным среди которых было разрешение командам проводить по ходу игры по две замены (включая вратаря). И первым, кто воспользовался этим нововведением, стал тренер сборной Советского Союза Гавриил Качалин в матче-открытия чемпионата Мексика – СССР, прошедшем 31 мая 1970 года.

Волею жребия советской сборной пришлось не только принять на себя честь и ответственность участия в стартовом поединке мирового первенства, она еще и первой из европейских команд проверяла, каковы возможности большого футбола в мексиканских условиях. Чтобы поберечь силы своих подопечных, Михаил Качалин пошел на маленькую хитрость. Матчу на переполненном стадионе "Ацтека" предшествовала пышная церемония открытия, длившаяся почти час. И все это время команды-участницы предстоящей игры должны были находиться на поле, под палящим солнцем, слушая торжественные речи и наблюдая за шоу-программой. У мексиканцев на жаре мариновался основной состав. А Качалин поручил эту миссию футболистам, которым предстояло начинать матч на скамейке запасных. Лишь добавив к ним для легитимности капитана Альберта Шестернева. Остальные же игроки основы почти до стартового свистка немца Курта Ченшера оставались в раздевалке под кондиционерами.

И тем не менее в первом тайме сборной СССР пришлось непросто. На поле ей противостояли решительно настроенные на выигрыш футболисты, а на трибунах — более ста тысяч сверх меры темпераментных, жаждущих победы фанатов. Мексиканцы, привыкшие к жаре и нехватке кислорода, двигались больше и быстрее, пару раз серьезно побеспокоив нашего вратаря Анзора Кавазашвили. Но советские футболисты выдержали и натиск соперника, и солнцепек, и грозное давление чужих стен. Первых 45 минут им вполне хватило для психологической акклиматизации. А в перерыве Качалин решил освежить игру своих подопечных и сделал ту самую историческую замену, сняв с игры полузащитника Виктора Серебряникова. Почему именно его? Все просто – 30-летний киевский динамовец был самым возрастным игроком, вышедшим в стартовом составе сборной СССР (ЧМ-1970 стал для него уже третьим по счету), а потому ему пришлось труднее остальных. В перерыве Серебряников уступил место на поле своему одноклубнику Анатолию Пузачу. И таким образом, сразу два украинца вошли в историю футбола, как участники дебютной замены на чемпионатах мира.

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Виктор Серебряников покидает поле

Появление на поле третьего форварда добавило остроты и креатива в действия советской сборной. А после того, как на экваторе второй половины встречи в игру со скамейки запасных вступил еще один киевский динамовец Виталий Хмельницкий, сменивший Гиви Нодия, наша команда перешла на схему в четыре нападающих, чаще владея мячом и преимуществом. И вообще смотрелась лучше хозяев, тем самым развеяв опасения о жалкой участи европейцев на высокогорье. Правда, голов в том матче болельщики так и не дождались, однако, еще не известно, кого больше расстроили итоговые нули на табло. "Создавалось впечатление, что советская команда лучше акклиматизировалась в Мехико, чем мексиканская", – сокрушалась на следующий день одна из местных газет.

Кстати, еще одним важным новшеством мексиканского мундиаля стало введение в обиход желтых и красных карточек. Прежде рефери лишь устно сообщали игрокам о вынесенных санкциях, отчего зачастую возникали курьезы. Самый известный случай произошел в четвертьфинале ЧМ-1966 Англия – Аргентина, когда немецкий судья Рудольф Крайтляйн «на словах» удалил капитана южноамериканцев Антонио Раттина, а тот отказывался покидать поле, изображая непонимание незнакомого языка. Чтобы пресечь подобные спорные ситуации, на мексиканском мундиале арбитры получили в свое распоряжение цветные прямоугольники, которые необходимо было показывать игрокам, вместо объяснения на словах. И первая в истории ЧМ официальная желтая карточка была показана уже в матче открытия турнира. Правда, тут обошлось без украинцев. Но не без сборной СССР: дебютный «горчичник» увидел перед собой тбилисский динамовец Кахи Асатиани.

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Фото из архива

Мексика - СССР - 0:0
31 мая 1970 г. Матч группового турнира чемпионата мира-1970. Мехико. Стадион «Ацтека». 107.160 зрителей
Судья: Курт Ченшер (ФРГ)

Мексика: Игнасио Кальдерон, Хосе Вантолра, Густаво Пенья (к), Хавьер Гусман, Марио Перес, Марио Веларде (Антонио Мунгия, 70), Эктор Пулидо, Гильермо Эрнандес, Хавьер Валдивиа, Хавьер Фрагосо, Орасьо Лопес

Тренер: Рауль Карденас

СССР: Анзор Кавазашвили, Геннадий Логофет, Альберт Шестернев (к), Владимир Капличный, Евгений Ловчев, Виктор Серебряников (Анатолий Пузач, 46), Кахи Асатиани, Владимир Мунтян, Гиви Нодия (Виталий Хмельницкий, 68), Анатолий Бышовец, Геннадий Еврюжихин

Тренер: Гавриил Качалин

Предупреждения: Асатиани (31), Нодия (32), Ловчев (35), Пенья (60), Логофет (72)

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В статье: коллекция UA-Футбол
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