Право на выход. К годовщине украинского следа в истории футбольных ЧМ

Сейчас в это трудно поверить, но до 1970 года в международных футбольных матчах замены по ходу игры не разрешались. Выходя в стартовом составе, футболисты должны были продолжать встречу, даже получив травму. Лишь перед чемпионатом мира в Мексике случился прорыв: ФИФА внесла изменения в этот пункт правил. Хотя, если бы мундиаль-1970 принимала другая страна, то замены мы могли так и не увидеть. Но футбольные арены в Мексике находились на приличной высоте над уровнем моря. Дышать и без того было непросто, а летняя жара и духота в несколько раз усиливали эффект. Кроме того, это был первый чемпионат мира, который транслировался по ТВ в прямом эфире на разных континентах. И потому сетка турнира напрямую зависела от потребностей в первую очередь телезрителей Европы. Именно по этой причине, матчи начинались в полдень по мексиканскому времени — в самый час пик солнечной активности. Нестерпимый полуденный зной, высота, нехватка кислорода… Налицо была серьезная опасность для здоровья футболистов. Без наличия замен все могло кончиться плохо.

Поэтому накануне ЧМ чиновникам ФИФА пришлось подсуетиться и принять ряд новых правил проведения турнира, главным среди которых было разрешение командам проводить по ходу игры по две замены (включая вратаря). И первым, кто воспользовался этим нововведением, стал тренер сборной Советского Союза Гавриил Качалин в матче-открытия чемпионата Мексика – СССР, прошедшем 31 мая 1970 года.

Волею жребия советской сборной пришлось не только принять на себя честь и ответственность участия в стартовом поединке мирового первенства, она еще и первой из европейских команд проверяла, каковы возможности большого футбола в мексиканских условиях. Чтобы поберечь силы своих подопечных, Михаил Качалин пошел на маленькую хитрость. Матчу на переполненном стадионе "Ацтека" предшествовала пышная церемония открытия, длившаяся почти час. И все это время команды-участницы предстоящей игры должны были находиться на поле, под палящим солнцем, слушая торжественные речи и наблюдая за шоу-программой. У мексиканцев на жаре мариновался основной состав. А Качалин поручил эту миссию футболистам, которым предстояло начинать матч на скамейке запасных. Лишь добавив к ним для легитимности капитана Альберта Шестернева. Остальные же игроки основы почти до стартового свистка немца Курта Ченшера оставались в раздевалке под кондиционерами.

И тем не менее в первом тайме сборной СССР пришлось непросто. На поле ей противостояли решительно настроенные на выигрыш футболисты, а на трибунах — более ста тысяч сверх меры темпераментных, жаждущих победы фанатов. Мексиканцы, привыкшие к жаре и нехватке кислорода, двигались больше и быстрее, пару раз серьезно побеспокоив нашего вратаря Анзора Кавазашвили. Но советские футболисты выдержали и натиск соперника, и солнцепек, и грозное давление чужих стен. Первых 45 минут им вполне хватило для психологической акклиматизации. А в перерыве Качалин решил освежить игру своих подопечных и сделал ту самую историческую замену, сняв с игры полузащитника Виктора Серебряникова. Почему именно его? Все просто – 30-летний киевский динамовец был самым возрастным игроком, вышедшим в стартовом составе сборной СССР (ЧМ-1970 стал для него уже третьим по счету), а потому ему пришлось труднее остальных. В перерыве Серебряников уступил место на поле своему одноклубнику Анатолию Пузачу. И таким образом, сразу два украинца вошли в историю футбола, как участники дебютной замены на чемпионатах мира.

Виктор Серебряников покидает поле

Появление на поле третьего форварда добавило остроты и креатива в действия советской сборной. А после того, как на экваторе второй половины встречи в игру со скамейки запасных вступил еще один киевский динамовец Виталий Хмельницкий, сменивший Гиви Нодия, наша команда перешла на схему в четыре нападающих, чаще владея мячом и преимуществом. И вообще смотрелась лучше хозяев, тем самым развеяв опасения о жалкой участи европейцев на высокогорье. Правда, голов в том матче болельщики так и не дождались, однако, еще не известно, кого больше расстроили итоговые нули на табло. "Создавалось впечатление, что советская команда лучше акклиматизировалась в Мехико, чем мексиканская", – сокрушалась на следующий день одна из местных газет.

Кстати, еще одним важным новшеством мексиканского мундиаля стало введение в обиход желтых и красных карточек. Прежде рефери лишь устно сообщали игрокам о вынесенных санкциях, отчего зачастую возникали курьезы. Самый известный случай произошел в четвертьфинале ЧМ-1966 Англия – Аргентина, когда немецкий судья Рудольф Крайтляйн «на словах» удалил капитана южноамериканцев Антонио Раттина, а тот отказывался покидать поле, изображая непонимание незнакомого языка. Чтобы пресечь подобные спорные ситуации, на мексиканском мундиале арбитры получили в свое распоряжение цветные прямоугольники, которые необходимо было показывать игрокам, вместо объяснения на словах. И первая в истории ЧМ официальная желтая карточка была показана уже в матче открытия турнира. Правда, тут обошлось без украинцев. Но не без сборной СССР: дебютный «горчичник» увидел перед собой тбилисский динамовец Кахи Асатиани.

Фото из архива

Мексика - СССР - 0:0

31 мая 1970 г. Матч группового турнира чемпионата мира-1970. Мехико. Стадион «Ацтека». 107.160 зрителей

Судья: Курт Ченшер (ФРГ)

Мексика: Игнасио Кальдерон, Хосе Вантолра, Густаво Пенья (к), Хавьер Гусман, Марио Перес, Марио Веларде (Антонио Мунгия, 70), Эктор Пулидо, Гильермо Эрнандес, Хавьер Валдивиа, Хавьер Фрагосо, Орасьо Лопес

Тренер : Рауль Карденас

СССР: Анзор Кавазашвили, Геннадий Логофет, Альберт Шестернев (к), Владимир Капличный, Евгений Ловчев, Виктор Серебряников (Анатолий Пузач, 46), Кахи Асатиани, Владимир Мунтян, Гиви Нодия (Виталий Хмельницкий, 68), Анатолий Бышовец, Геннадий Еврюжихин

Тренер : Гавриил Качалин

Предупреждения: Асатиани (31), Нодия (32), Ловчев (35), Пенья (60), Логофет (72)