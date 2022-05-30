Литва предлагает создать коалицию для снятия морской блокады рф. Британия обсуждает
Вопрос экспорта украинского зерна стоит все острее
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Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил план во время переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в понедельник в Лондоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian .
"Времени очень мало. Мы приближаемся к новому урожаю, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме черноморского порта Одесса", — сказал Ландсбергис.
Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению – не под эгидой НАТО – могла бы защитить корабли с зерном, когда они следуют через Черное море и мимо российских военных кораблей.
Он предположил, что кроме Британии необходимую защиту могли бы обеспечить страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет.
План Литвы потребует разминирования частей Черного моря для обеспечения безопасного прохода, а также соглашения с Турцией, охраняющей вход в Черное море.
Британия обсуждает с союзниками этот план, и для его активации, вероятно, потребуется согласие США.
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