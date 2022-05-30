На востоке ВСУ уничтожили 13 единиц техники врага и сбили крылатую ракету
Сводки за 30 мая от группировки Объединенных сил и оперативно-тактической группировки Восход
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в понедельник отразили 8 атак врага, уничтожили 13 единиц техники, в том числе крылатую ракету.
Бойцы группировки Объединенных сил отразили 8 вражеских атак, на 2 локациях еще продолжаются бои.
В этот день украинские воины уничтожили: 1 танк; 4 артиллерийские системы; 5 боевых бронированных машин; 2 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" украинские военные за день уничтожили: личного состава врага – до 50, танков – 1, БМП – 1, САУ – 1, минометов – 3, БПЛА – 1.
Как сообщает группировка Объединенных сил, 30 мая оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 33 жилых дома, школу, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин.
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