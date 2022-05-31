Ударная авиация ВСУ отработала по наземным целям врага, зенитные войска уничтожили 2 ракеты рф

Ударная авиация ВСУ в понедельник совершила десяток авианалетов и отработала по наземным целям врага, зенитные ракетные войска уничтожили две ракеты оккупантов.

"30 мая ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

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Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов", - говорится в сообщении пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ.

Также подразделения зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" - Х-59МК, а в Одесской области - крылатую ракету Х-22, боевая часть которой - около тонны.