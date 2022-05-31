  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле
В тренде

Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле

Общие новости
(1 голосов)

Центр предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле

Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.

Читайте такжеШольц: путин не должен победить

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара положительно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", - отмечается в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пришта Литин (Київ)
31.05.2022 в 00:57
Только о коридоре для зерна. В остальном после освобождения территории України.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде