Эрдоган и Зеленский обсудили создание мониторингового центра в Стамбуле
Центр предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.
"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем.
Глава турецкого государства заявил, что Анкара положительно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", - отмечается в сообщении.
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