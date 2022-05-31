Гайдай: Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои

30 мая русские оккупанты несколько продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Прямая речь Гайдая: "Ситуация в Северодонецке максимально сложная. Удалось оккупантам протиснуть территорию с окраин – там, где гостиница "Мир", – и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои".

Глава ОВА призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях.

Он также сообщил, что надеется, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой "скорой" тел не было.

Что касается волонтеров, ранее попавших под обстрел, то, по словам Гайдая, они живы, их удалось вывезти.

После обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском, во время которого погиб французский журналист и несколько получили ранения, эвакуацию из Луганщины остановили до стабилизации ситуации безопасности.