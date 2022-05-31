Трансфер Мудрика под угрозой, скандал в Баварии, интерес к Зинченко. Главные новости за 30 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 30 мая

Известный комментатор Виктор Вацко сообщил, что, по его информации, "Шахтер" не будет продавать Михаила Мудрика этим летом. Владелец клуба Ринат Ахметов, таким образом, хочет сохранить боеспособность команды. При этом, как говорит Вацко, "Байер" предлагает за вингера 21 млн. евро и сам Михаил хочет переехать в Германию.

Главным арбитром назначен 39-летний Данни Маккели из Нидерландов. В нынешнем сезоне он работал на игре "Шахтера" с "Монако" (горняки одержали минимальную победу), также в его активе полуфинал Лиги Чемпионов "Вильярреал" – "Ливерпуль". Работал на Евро-2020, в частности, судил полуфинал Дания – Англия. Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится в среду, 1 июня, начало игры 21:45.

Ранее сообщалось, что к Саше проявляет интерес "Арсенал". Теперь к канонирам добавились "Эвертон" и "Ньюкасл". Как известно, "Ньюкасл" недавно получил новых владельцев, собирающихся создать звездную команду. Впрочем, следует помнить, что Зинченко раньше неоднократно отказывался от других предложений. В сезоне 21/22 он принял участие в 28 поединках и отметился пятью результативными передачами.

Лондонский клуб объявил об официальном "закрытии" соглашения о переходе в собственность Тодду Боэли и его консорциуме Clearlake Capital. Управление "Челси" будет разделено поровну между миллиардером и его корпорацией. Соглашение прошло через одобрение властей Великобритании, английской Премьер-лиги и других официальных лиц. По информации СМИ, Абрамович продал "Челси" за 4,25 млрд фунтов.

Оба клуба склоняются к тому, чтобы проводить международные поединки в Польше. Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявил, что клуб хочет собрать максимально доступный состав из украинцев и легионеров. Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол в свою очередь подчеркнул, что клуб будет искать место, где будет максимальное количество украинских болельщиков. Напомним, что "Ворскла" стартует в квалификации Лиги Конференций, а "Днепр-1" – в квалификации Лиги Европы.

О том, что польский бомбардир хочет сменить клуб, известно давно. Теперь он откровенно заявил, что его эра в "Баварии" завершена. "Я не представляю возможным продолжать играть за этот клуб. "Бавария" - серьезный коллектив, и я надеюсь, что они не будут удерживать меня. Я не хочу больше здесь играть, трансфер – самое лучшее решение". Директор "Баварии" Оливер Кан в свою очередь заявил, что подобные заявления ни к чему не приведут.