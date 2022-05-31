  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Частичное эмбарго на нефть, Сбербанк и телеканалы. ЕС объявил о новых санкция против россии
В тренде

Частичное эмбарго на нефть, Сбербанк и телеканалы. ЕС объявил о новых санкция против россии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Европейская бюрократия наконец-то дала результат

Частичное эмбарго на нефть, Сбербанк и телеканалы. ЕС объявил о новых санкция против россии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Страны ЕС одобрили шестой пакет санкции против россии, который предусматривает частичный запрет экспорта российской нефти.

Как сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, новые санкции «покрывают более двух третей импорта нефти из россии, урезая огромный источник финансирования ее военной машины». Он также добавил, что к концу года ЕС откажется от 90% российской нефти.

Кроме того, страны ЕС наконец-то согласились отключить от системы SWIFT крупнейший российский банк Сбербанк, а также вводят запрет на вещание трех государственных российских каналов и вводят персональные санкции против россиян, ответственных за нападение на Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: санкции война с Россией Европейский союз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.05.2022 в 07:28
Причому Ощадбанк до санкцій , в заголовку ? Якщо рюскій , то назви не перекладаються - "сбєрбанк"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде