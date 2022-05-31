Частичное эмбарго на нефть, Сбербанк и телеканалы. ЕС объявил о новых санкция против россии
Европейская бюрократия наконец-то дала результат
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Страны ЕС одобрили шестой пакет санкции против россии, который предусматривает частичный запрет экспорта российской нефти.
Как сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, новые санкции «покрывают более двух третей импорта нефти из россии, урезая огромный источник финансирования ее военной машины». Он также добавил, что к концу года ЕС откажется от 90% российской нефти.
Кроме того, страны ЕС наконец-то согласились отключить от системы SWIFT крупнейший российский банк Сбербанк, а также вводят запрет на вещание трех государственных российских каналов и вводят персональные санкции против россиян, ответственных за нападение на Украину.
This sanctions package includes other hard-hitting measures:— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022
de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,
banning 3 more Russian state-owned broadcasters,
and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO
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