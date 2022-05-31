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Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников Азовстали

Общие новости
(1 голосов)

Как вообще можно серьезно разговаривать с орками?

Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников Азовстали

риа

Новина українською

Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников "Азовстали". Об этом заявил так называемый "министр юстиции" ОРДЛО юрий сыроватко.

Читайте такжеВерещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

"Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР – это смертная казнь. Все военнопленные содержатся в достойных условиях. Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое".

Напомним, глава МинТОТ Ирина Верещук заявила, что обменом военнопленных будет заниматься ГУР МО и Служба Безопасности Украины.

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В статье: ДНР и ЛНР ДНР война с Россией
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Источник:
interfax.ru

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Комментарии (11)
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MaximSK (Киев)
31.05.2022 в 11:13
Похоже это была глупая ошибка руководства, приказать им сдаваться в плен. В итоге их не обменяют, устроят показательный суд, некоторых убьют, многим дадут пожизненное, это ничем не лучше чем умереть в бою.
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0
0
velbag (Полтава)
31.05.2022 в 10:54
ZEлупа просто віддав хлопців на катування і повільну жахливу смерть
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0
-1
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2022 в 09:41
Вони тільки перед беззбройними полоненими герої.
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+3
0
Alex-696 (Немирів)
31.05.2022 в 09:08
Де ті б л яді, що здали хлопців в полон? Вам спокійно спиться? Совість не мучить? Та що я питаю, де ж у вас та совість...
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+5
-4
cadoki (007)
31.05.2022 в 09:20
Всех не казнят, а людей вышло много. Если бы не вышли, то погибли бы все, никто в Украине им бы не помог, поэтому итог был бы один - гибель всех, а так поживут еще
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+3
-3
vinn (Khmеlnitsky)
31.05.2022 в 10:44
Навіщо ти йому пояснюєш очевидне? Сидячи в Немирові на дивані куди цікавіше спостерігати за новим котлом, ніж за полониними. Ось хлопчина і скиглить...
+1
-1
ДобрыйУпырь (Rim)
31.05.2022 в 09:41
А чё расстроился-то так? Не вкусно что-ли?
Ответить
0
-3
aleks68
31.05.2022 в 10:00
не тявкай чмо
+1
0
can (Торонто, Львов)
31.05.2022 в 10:43
В тебе були iншi варiанти на той час? Може йти через вiдкрите поле, кладучи тисячi наших хлопцiв Уяви себе з тяжким пораненням в свовищi, без належних умов, без меддопомоги. Не будь задох...я патротом бiля компа! Якщо, не дай Бог, дiйсно почнуть розстрiлювати - робити те саме з цими виродками, показово, але через суд вiйськового часу! Але для цього треба прийняти вiдповiднi закони. Дiяти тiльки в правовому полi. Тодi задумаються! Показове довiчне, бачу, нiкого не вразило. Орки готовi його обмiняти, знову ж таки показово.
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+2
-1
KadimXa (Харьков)
31.05.2022 в 10:48
Это слова из ордло для местного рынка и орков,и они в это верят,ну ещё такие диванные патриоты как ты
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+1
0
can (Торонто, Львов)
31.05.2022 в 10:54
Надеюсь, этому ордловскому клерку эти слова еще в глотку запихают!
0
0

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