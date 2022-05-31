Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников Азовстали
Как вообще можно серьезно разговаривать с орками?
риа
Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников "Азовстали". Об этом заявил так называемый "министр юстиции" ОРДЛО юрий сыроватко.
"Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР – это смертная казнь. Все военнопленные содержатся в достойных условиях. Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое".
Напомним, глава МинТОТ Ирина Верещук заявила, что обменом военнопленных будет заниматься ГУР МО и Служба Безопасности Украины.
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