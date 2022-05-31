После 22 лет работы. Зять Ельцина покинул должность советника путина

Советник владимира путина и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев в апреле 2022 года ушел с должности, об этом сообщает издание Reuters. Юмашев занимал этот пост с 2000 года, до этого он был советником первого президента рф. По информации источника, он ушел с должности по собственному желанию.

Как отмечает Reuters, "Юмашев был советником с ограниченным влиянием на процесс принятия решений путина, но его уход ликвидирует одну из последних связей путинской администрации с правлением Ельцина – периодом либеральных реформ и открытости россии по отношению к Западу".

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Интересно, что дочь Валентина Юмашева 24 февраля разместила в своем аккаунте в Instagram изображение украинского флага, надпись "Нет войне" и смайлик с разбитым сердцем.

Валентин Юмашев в 1997–1998 годах занимал пост главы администрации президента россии Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне. Напомним, в конце марта Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития.