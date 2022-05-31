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Украина получит от ЕС $9 млрд на восстановление. Также известно, когда рассмотрят заявку Киева на членство

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Поддержка партнеров очень важна

Украина получит от ЕС $9 млрд на восстановление. Также известно, когда рассмотрят заявку Киева на членство

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина получит от стран Европейского союза и членов G7 финансовую помощь в размере 9 млрд долларов. Сумма будет потрачена на восстановление экономики и инфраструктуры страны, об этом написал на своей странице в Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕК в следующие недели будет работать над механизмом в отношении предоставления Украине экстраординарной макро-финансовой помощи.

При этом лидеры Европейского союза подтверждают готовность рассмотреть на ближайшем саммите в июне заявку Украины на членство в ЕС. Также будет рассмотрен вопрос касательно Молдовы и Грузии.

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В статье: война с Россией ЕС Европейский союз Шарль Мишель
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Источник:
consilium.europa.eu

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