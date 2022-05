Украина получит от ЕС $9 млрд на восстановление. Также известно, когда рассмотрят заявку Киева на членство

Украина получит от стран Европейского союза и членов G7 финансовую помощь в размере 9 млрд долларов. Сумма будет потрачена на восстановление экономики и инфраструктуры страны, об этом написал на своей странице в Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕК в следующие недели будет работать над механизмом в отношении предоставления Украине экстраординарной макро-финансовой помощи.

