Украина получит от ЕС $9 млрд на восстановление. Также известно, когда рассмотрят заявку Киева на членство
Поддержка партнеров очень важна
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Украина получит от стран Европейского союза и членов G7 финансовую помощь в размере 9 млрд долларов. Сумма будет потрачена на восстановление экономики и инфраструктуры страны, об этом написал на своей странице в Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель.
Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕК в следующие недели будет работать над механизмом в отношении предоставления Украине экстраординарной макро-финансовой помощи.
#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7— Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022
EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.
Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.
При этом лидеры Европейского союза подтверждают готовность рассмотреть на ближайшем саммите в июне заявку Украины на членство в ЕС. Также будет рассмотрен вопрос касательно Молдовы и Грузии.
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