Есть погибшие и раненые. россияне нанесли ракетный удар по Славянску и еще двум областям Украины

В ночь с 30 на 31 мая орки нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибло, а шестеро получило ранения. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.

Также ночью рашисты нанесли удар двумя ракетами по Сумской области. Сразу после этого начался артобстрел территорий из САУ. Погибших нет, как отметил глава ОВА Дмитрий Живицкий. К счастью, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.

На Днепропетровщине армия рф уже по традиции продолжает обстреливать Криворожский район, удар пришелся по Зеленодольской громаде – никто не пострадал.