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СБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак

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СБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак

СБУ

Новина українською

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила СБУ.

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому рашист, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины.

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По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить". Это резко контрастирует с "победной" картинкой, транслируемой на российском телевидении. На удивленную ремарку друга, что в них СМИ "рисуют только победы", орк отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют".

СБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак - изображение 1

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
t.me/SBUkr

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2022 в 10:47
чтобы вы сдохли убивают людей и собак
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