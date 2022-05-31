СБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила СБУ.

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пишет своему знакомому рашист, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить". Это резко контрастирует с "победной" картинкой, транслируемой на российском телевидении. На удивленную ремарку друга, что в них СМИ "рисуют только победы", орк отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют".