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150 оккупантов и десятки единиц техники. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в понедельник

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Разменяли очередную сотню ББМ

150 оккупантов и десятки единиц техники. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в понедельник

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 31 мая.

За понедельник, 30 мая, Украинской Армией было ликвидировано 150 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь личного состава армии РФ составляет 30500 человек.

Потери россиян в технике:

  • Танков – 1358 (+9 единиц в сутки)
  • Боевых бронированных машин – 3302 (+20 ед)
  • Артиллерийских систем – 649 (+6 ед)
  • РСЗО – 207 (+2 ед)
  • Средства ПВО – 93 ед.
  • Самолетов – 208 (+1 ед)
  • Вертолетов – 174
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8 ед)
  • Крылатые ракеты – 120 (+2 ед)
  • Автомобильная техника и цистерны – 2275 (+17 ед)
  • Корабли / Катера – 13 ед
  • Специальная техника – 48 ед.

Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян в понедельник наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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