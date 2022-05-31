Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
Соблюдаем спокойствие
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Украина получит новые партии высокоточных управляемых ракет MLRS, но не сможет ими стрелять в глубь российской территории. Об этом написал Твиттере эксперт по международным отношениям и дипломат Майкл Макфол.
"Уточняющие комментарии от администрации президента Джо Байдена обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных управляемых ракет с большей дальностью, чем у украинцев есть сейчас, но не такие ракеты, которые смогут нанести удар вглубь россии".
Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia.— Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022
Типовые ракеты MLRS поражают цели на расстоянии около 70 км. Именно их США и собираются поставлять в Украину. Другой тип ракет, с дальностью полета до 300 км, пока не предусматриваются в пакете военной помощи Украине.
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович отметил, что и этих ракет ВСУ хватит с головой. Также он подтвердил, что речь именно о ракетах, а не о ракетных установках.
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