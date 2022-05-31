Британская разведка: Политическая цель рф – полная оккупация Донбасса
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Defence Intelligence
Захват россией украинского Лимана вписывается в основные оперативные усилия оккупанта, которыми, вероятно, остается окружение Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Продолжаются сильные обстрелы, идут уличные бои на окраинах Северодонецка, как сообщает британская разведка.
Подразделения Южной группировки войск россии возглавляют наиболее успешную ось на этом направлении при поддержке Центральной группировки войск, наступающей с севера. Прогресс достигается медленно, однако успехи орков сохраняются, как отмечает источник.
Маршруты в т.н. "карман", скорее всего, останутся под контролем Украины. россия добилась локальных успехов в кампании за счет сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Это вынуждает россию идти на риск в других местах на оккупированной территории.
Политическая цель россии состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. Для этого рф необходимо обеспечить дальнейшее достижение сложных оперативных целей за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и магистральную трассу М04 Днепр-Донецк.
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