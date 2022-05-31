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Одесская ОВА: В Черном море остался один российский корабль-носитель крылатых ракет

Общие новости
(1 голосов)

На берег Одессы вымывает мины

Одесская ОВА: В Черном море остался один российский корабль-носитель крылатых ракет

Информатор

Новина українською

В Черном море остался лишь один корабль, который способен носить на своем борту крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Его слова подтвердил в комментарии Суспільному спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник. По его словам, корабль-носитель может иметь на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр". Информации о причинах сокращения кораблей с ракетами пока нет.

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Напомним, 23 мая глава Пентагона заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon. В конце месяца в оперативном командовании "Юг" сообщили, что корабельная группировка россии в Черном море уменьшилась.

Тем временем на побережье Одесской области в результате шторма вынесло морскую якорную российскую мину. Этот факт еще раз напоминает об опасности купания. Военные уже вывезли и обезвредили боеприпас.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/Bratchuk_Sergey

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2022 в 13:43
Не розумію, не побоялись потопити флагман, а тут соплі жують.
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dmtroyan (Полтава)
31.05.2022 в 12:40
Корабли раши с ракетами будут подходить по одному по мере отстрела силами ВСУ. Море это не Чернобаевка, там слишком дорогие объекты.
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