Одесская ОВА: В Черном море остался один российский корабль-носитель крылатых ракет

В Черном море остался лишь один корабль, который способен носить на своем борту крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Его слова подтвердил в комментарии Суспільному спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник. По его словам, корабль-носитель может иметь на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр". Информации о причинах сокращения кораблей с ракетами пока нет.

Напомним, 23 мая глава Пентагона заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon. В конце месяца в оперативном командовании "Юг" сообщили, что корабельная группировка россии в Черном море уменьшилась.

Тем временем на побережье Одесской области в результате шторма вынесло морскую якорную российскую мину. Этот факт еще раз напоминает об опасности купания. Военные уже вывезли и обезвредили боеприпас.