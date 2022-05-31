Одесская ОВА: В Черном море остался один российский корабль-носитель крылатых ракет
На берег Одессы вымывает мины
Информатор
В Черном море остался лишь один корабль, который способен носить на своем борту крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Его слова подтвердил в комментарии Суспільному спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник. По его словам, корабль-носитель может иметь на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр". Информации о причинах сокращения кораблей с ракетами пока нет.
Напомним, 23 мая глава Пентагона заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon. В конце месяца в оперативном командовании "Юг" сообщили, что корабельная группировка россии в Черном море уменьшилась.
Тем временем на побережье Одесской области в результате шторма вынесло морскую якорную российскую мину. Этот факт еще раз напоминает об опасности купания. Военные уже вывезли и обезвредили боеприпас.
Популярное сейчас
- Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
- Список игроков сборной Украины, которые поехали на матч с Шотландией
- Частичное эмбарго на нефть, Сбербанк и телеканалы. ЕС объявил о новых санкция против россии
- Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость