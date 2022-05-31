Глава Луганской ОВА: Часть Северодонецка под контролем россиян, риска оцепления города – нет

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предоставил общественности краткую утреннюю сводку новостей за 31 мая в своем Telegram-канале.

"Часть Северодонецка под контролем россиян. Риска окружения города – нет. Продолжаются уличные бои в Северодонецке, наши защитники пытаются выбить орков до окраин. Свободно чувствовать себя в областном центре могут только российские трупы. Рашисты собираются "зачищать" громаду, бросают батальон солдат-убийц на окрестные села – Сиротино и Боровское, подтягивают туда тяжелую технику. Проще говоря – собираются мародерить и заметать следы, разрушая и убивая мирное население".

"Вся территория свободной Луганщины под постоянными обстрелами, враг не имеет успеха на Тошковке, Золотом и Лисичанском направлении. Трассу "Лисичанск-Бахмут" орки не контролируют, но плотно обстреливают, передвижение по ней – опасно".

"Не разводим зраду! Никто никого не сливает! Мы сражаемся за каждый населенный пункт Луганщины! Противник имеет преимущество в количестве, но Победа все равно будет за борющимся за Свою землю! И этот путь к Победе – сверхсложный, как бы то ни было – "вторая армия мера" имеет много советского оружия, ключевое о количестве – "много" – и так же много убийц. Но мы победим мастерством военных и качеством современного оружия, и конечно – верой в Украину, верой в наших защитников".

"Наберитесь терпения, не расстраивайтесь из-за видео с алкоголиками, которые ждали "русский мир" в областном центре, и позорят сейчас всех нас. Все знают, что Северодонецк – это Украина, тысячи людей, которые любят свой город и страну, а "синие" люди – это публика рашистов. Собираем свободу в кулак, держимся, верим в ВСУ и непременно победим! А с некоторыми, после победы, проведем профилактические разговоры, может, попросим пойти за российским кораблем".