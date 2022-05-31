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Глава Луганской ОВА: Часть Северодонецка под контролем россиян, риска оцепления города – нет

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Глава Луганской ОВА: Часть Северодонецка под контролем россиян, риска оцепления города – нет

Рада

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предоставил общественности краткую утреннюю сводку новостей за 31 мая в своем Telegram-канале.

"Часть Северодонецка под контролем россиян. Риска окружения города – нет. Продолжаются уличные бои в Северодонецке, наши защитники пытаются выбить орков до окраин. Свободно чувствовать себя в областном центре могут только российские трупы. Рашисты собираются "зачищать" громаду, бросают батальон солдат-убийц на окрестные села – Сиротино и Боровское, подтягивают туда тяжелую технику. Проще говоря – собираются мародерить и заметать следы, разрушая и убивая мирное население".

"Вся территория свободной Луганщины под постоянными обстрелами, враг не имеет успеха на Тошковке, Золотом и Лисичанском направлении. Трассу "Лисичанск-Бахмут" орки не контролируют, но плотно обстреливают, передвижение по ней – опасно".

"Не разводим зраду! Никто никого не сливает! Мы сражаемся за каждый населенный пункт Луганщины! Противник имеет преимущество в количестве, но Победа все равно будет за борющимся за Свою землю! И этот путь к Победе – сверхсложный, как бы то ни было – "вторая армия мера" имеет много советского оружия, ключевое о количестве – "много" – и так же много убийц. Но мы победим мастерством военных и качеством современного оружия, и конечно – верой в Украину, верой в наших защитников".

"Наберитесь терпения, не расстраивайтесь из-за видео с алкоголиками, которые ждали "русский мир" в областном центре, и позорят сейчас всех нас. Все знают, что Северодонецк – это Украина, тысячи людей, которые любят свой город и страну, а "синие" люди – это публика рашистов. Собираем свободу в кулак, держимся, верим в ВСУ и непременно победим! А с некоторыми, после победы, проведем профилактические разговоры, может, попросим пойти за российским кораблем".

Российские военные захватили половину Северодонецка, линия фронта проходит посередине города. Об этом заявил глава городской военной администрации Александр Стрюк.

Читайте такжеГайдай: Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай Александр Стрюк
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