Почти на 12 лет. Двух российских оккупантов посадили в тюрьму за обстрелы Харьковщины
Получили реальные сроки
Volodymyr Zolkin YT
Суд в Полтавской области приговорил двух российских военных, а именно александра бобыкина и александра иванова, к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Сторона защиты утверждала, что россияне якобы действовали под принуждением, однако суд с этим не согласился. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они обвинялись в обстрелах гражданских районов Харьковщины – оба оккупанта раскаялись.
бобыкин был водителем-заряжающим системы залпового огня "Град", иванов – наводчиком такой же боевой машины. Оба орка стали героями одного из интервью на YouTube-канале украинского блогера и активиста Владимира Золкина:
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