Почти на 12 лет. Двух российских оккупантов посадили в тюрьму за обстрелы Харьковщины

Суд в Полтавской области приговорил двух российских военных, а именно александра бобыкина и александра иванова, к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты утверждала, что россияне якобы действовали под принуждением, однако суд с этим не согласился. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они обвинялись в обстрелах гражданских районов Харьковщины – оба оккупанта раскаялись.

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бобыкин был водителем-заряжающим системы залпового огня "Град", иванов – наводчиком такой же боевой машины. Оба орка стали героями одного из интервью на YouTube-канале украинского блогера и активиста Владимира Золкина: