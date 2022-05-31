В Украине разрешили проведения спортивных соревнований

Министерство молодежи и спорта разрешило организовывать спортивные мероприятия в некоторых регионах Украины. Соответствующий документ опубликовал олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк.

При этом о каких отдельных местах идет речь, не уточняется. Известно лишь, что соревнования должны будут проводиться без присутствия зрителей.

"Разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины всеукраинских спортивных соревнований без присутствия зрителей. Об этом говорится в Приказе Министерства молодежи и спорта Украины №1587 от 28 мая 2022 года.

Согласно Приказу Министерства, с целью создания на территории Украины оптимальных условий для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта для участия в главных международных спортивных соревнованиях, разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении всеукраинских спортивных соревнований, предусмотренных Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022 год, среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей к взрослым возрастной группе, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без присутствия зрителей.

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд Украины среди спортсменов разных возрастных групп, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которые к месту проведения мероприятия в соответствии с требованиями законодательства нуждаются в сопровождении взрослым лицом" , – говорится в тексте приказа.