На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны

В лесах под Киевом украинские военные готовят новые рубежи обороны на случай повторного наступления армии россии на столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"В продолжение вчерашней темы хотим показать вам, как укрепляется наша столица. Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не сможем, но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника. Ко встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным. Николай Жирнов посетил один из таких оборонительных рубежей. Слава Украине!"

28 мая в Минобороны заявили, что у них нет информации, "которая бы свидетельствовала о возможном прямо сегодня наступлении" на Киев. По словам Жирнова, внезапно повторно атаковать Киев РФ не сможет.