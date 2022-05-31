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На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны

Общие новости
(4 голосов)

Береженого Бог бережет

На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны

КМВА

Новина українською

В лесах под Киевом украинские военные готовят новые рубежи обороны на случай повторного наступления армии россии на столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"В продолжение вчерашней темы хотим показать вам, как укрепляется наша столица. Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не сможем, но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника. Ко встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным. Николай Жирнов посетил один из таких оборонительных рубежей. Слава Украине!"

28 мая в Минобороны заявили, что у них нет информации, "которая бы свидетельствовала о возможном прямо сегодня наступлении" на Киев. По словам Жирнова, внезапно повторно атаковать Киев РФ не сможет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/VA_Kyiv

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
31.05.2022 в 16:26
Чтобы они не вернулись сюда, нужно их остановить в Донбассе, а наши войны к сожалению там только отступают, уже в ближайшие 2 недели, мы скорее всего потеряем Луганскую область, а дальше они будут идти на штурм Славянска, и такое ощущение что наш Генштаб делает все чтобы они захватили Донбасс очень быстро и легко.
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Динамо-машина (Киев)
31.05.2022 в 14:35
Границы заминировать!!!
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