На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны
Береженого Бог бережет
КМВА
В лесах под Киевом украинские военные готовят новые рубежи обороны на случай повторного наступления армии россии на столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"В продолжение вчерашней темы хотим показать вам, как укрепляется наша столица. Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не сможем, но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника. Ко встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным. Николай Жирнов посетил один из таких оборонительных рубежей. Слава Украине!"
28 мая в Минобороны заявили, что у них нет информации, "которая бы свидетельствовала о возможном прямо сегодня наступлении" на Киев. По словам Жирнова, внезапно повторно атаковать Киев РФ не сможет.
Популярное сейчас
- Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
- СБУ: Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак
- Боевики "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, в том числе и защитников Азовстали
- Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость