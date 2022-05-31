Россияне продают свои SIM-карты по паспортам. На Херсонщине почти сутки нет украинской связи и Интернета
Оккупанты обрубили доступ
Коммерсант
В Херсонской области почти сутки нет мобильной связи и интернета. Местных жителей просят не покупать SIM-карты у оккупантов, украинские специалисты уже работают над решением ситуации. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.
Оккупанты цинично пытаются перебросить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. К примеру, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители.
Также орки продают SIM-карты российских операторов мобильной связи. При этом, чтобы их купить, необходимо предоставить свои паспортные данные. Лагута просит жителей не делать этого – украинская связь в регионе обязательно будет восстановлена.
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