Россияне продают свои SIM-карты по паспортам. На Херсонщине почти сутки нет украинской связи и Интернета

В Херсонской области почти сутки нет мобильной связи и интернета. Местных жителей просят не покупать SIM-карты у оккупантов, украинские специалисты уже работают над решением ситуации. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

Оккупанты цинично пытаются перебросить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. К примеру, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители.

Также орки продают SIM-карты российских операторов мобильной связи. При этом, чтобы их купить, необходимо предоставить свои паспортные данные. Лагута просит жителей не делать этого – украинская связь в регионе обязательно будет восстановлена.