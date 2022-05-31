Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена
У нас будет новый омбудсмен
фото из свободных источников
Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного по правам человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" ее увольнение проголосовали 234 нардепа, из них 17 – бывшие представители ОПЗЖ.
Напомним, что по словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято
При этом, некоторые юристы отмечали, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.
Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.
В этой связи десятки журналисток подписали открытое обращение к омбудсману с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой чувствительной информации.
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