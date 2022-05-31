Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" ее увольнение проголосовали 234 нардепа, из них 17 – бывшие представители ОПЗЖ.

Напомним, что по словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента .

При этом, некоторые юристы отмечали, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.

В этой связи десятки журналисток подписали открытое обращение к омбудсману с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой чувствительной информации.