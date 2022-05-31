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Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

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У нас будет новый омбудсмен

Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

фото из свободных источников

Новина українською

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" ее увольнение проголосовали 234 нардепа, из них 17 – бывшие представители ОПЗЖ.

Напомним, что по словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.

При этом, некоторые юристы отмечали, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.

В этой связи десятки журналисток подписали открытое обращение к омбудсману с просьбой скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения такой чувствительной информации.

Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена - изображение 1
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В статье: война с Россией
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