Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности
Он будет отмечаться 28 июля
Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День Украинской Государственности будет отмечаться 28 июля.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, соответствующий законопроект №5864 поддержали 257 голосами.
Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.
Как сказано в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины в современную Украину.
День Украинской Государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не отдельный народ, а составная часть "триединого русского народа".
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