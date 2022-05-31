  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности
В тренде

Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Он будет отмечаться 28 июля

Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности

Новина українською

Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День Украинской Государственности будет отмечаться 28 июля.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующий законопроект №5864 поддержали 257 голосами.

Читайте такжеВерховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена

Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

Как сказано в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины в современную Украину.

День Украинской Государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не отдельный народ, а составная часть "триединого русского народа".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде