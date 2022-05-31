Рада утвердила новый праздник – День Украинской Государственности

Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День Украинской Государственности будет отмечаться 28 июля.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующий законопроект №5864 поддержали 257 голосами.

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Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

Как сказано в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более тысячелетней истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины в современную Украину.

День Украинской Государственности должен противостоять фейковому образу, продвигаемому Российской Федерацией. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не отдельный народ, а составная часть "триединого русского народа".