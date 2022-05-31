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Верховная Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других топ-церковников РПЦ

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(2 голосов)

Теперь дело за СНБО

Верховная Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других топ-церковников РПЦ

фото из свободных источников

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Верховная Рада проголосовала 292 голосами за персональные санкции против патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) и других топ-церковников Русской православной церкви.

Об этом сообщил, показав список священнослужителей, нардеп Ярослав Железняк.

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– 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

– руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион;

– заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов;

– митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон;

– архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим;

– протоиерей РПЦ, писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович;

– митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич;

– русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Осипов Алексей Ильич.

Теперь решение Рады о применения персональных санкций против церковных деятелей РПЦ, "системно и активно поддерживающих войну против Украины", должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

Срок действия санкций – 10 лет.

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В статье: война с Россией
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