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Лукашенко заявил о "спецоперации" своего КГБ в Украине, наградив сотрудников спецслужб

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И еще раз показал, откуда готовилось нападение

Лукашенко заявил о "спецоперации" своего КГБ в Украине, наградив сотрудников спецслужб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" КГБ в Украине. И даже наградил кгбистов определенными наградами.

По его словам, она заключалась в освобождении десятков белорусов, которые якобы были в украинском плену.

Об этом сообщает "Белта".

Он рассказал, что так называемая "спецоперация" прошла "без шума и выстрелов".

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"Явно не по собственной воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

По его словам, что якобы до начала так называемой "операции белорусских спецслужб" двух граждан якобы убили украинцы.

"Придет время, мы разберемся и с ними (украинцами - ред.)", - заявил Лукашенко.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Источник:
Белта

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