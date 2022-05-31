Гайдай: Часть Северодонецка контролируется войсками РФ, но враг свободно передвигаться не может

На Луганщине часть Северодонецка контролируется российскими захватчиками, но свободно продвигаться они там не могут.

Об этом в эфире телемарафона UAразом сказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Укринформ.

"Ситуация у нас остается сверхсложной. В Северодонецке, к сожалению, часть города уже контролируется российской армией. Они еще пару дней назад отчитались, что город уже захватили, но это не так. Есть там наши ребята, дают им отпор. То есть, продвигаться они там свободно не могут", - сказал руководитель области.

Он отметил, что сейчас россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка.

"Они запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику такого класса, как "Солнцепек", для того чтобы просто выжигать наших военных, а там вместе и гражданское население, им же там все равно", - объяснил Гайдай.

По его словам, вся подконтрольная Украине территория Луганской области полностью обстреливается, но успеха в направлении Золотого, Тошковки и Лисичанска враг не имеет.

Трассу Лисичанск-Бахмут российские военные не контролируют, но обстреливают, добавил руководитель ОВА.