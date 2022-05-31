  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: Часть Северодонецка контролируется войсками РФ, но враг свободно передвигаться не может
В тренде

Гайдай: Часть Северодонецка контролируется войсками РФ, но враг свободно передвигаться не может

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг города

Гайдай: Часть Северодонецка контролируется войсками РФ, но враг свободно передвигаться не может

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На Луганщине часть Северодонецка контролируется российскими захватчиками, но свободно продвигаться они там не могут.

Об этом в эфире телемарафона UAразом сказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Укринформ.

"Ситуация у нас остается сверхсложной. В Северодонецке, к сожалению, часть города уже контролируется российской армией. Они еще пару дней назад отчитались, что город уже захватили, но это не так. Есть там наши ребята, дают им отпор. То есть, продвигаться они там свободно не могут", - сказал руководитель области.

Читайте такжеГайдай: Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои

Он отметил, что сейчас россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка.

"Они запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику такого класса, как "Солнцепек", для того чтобы просто выжигать наших военных, а там вместе и гражданское население, им же там все равно", - объяснил Гайдай.

По его словам, вся подконтрольная Украине территория Луганской области полностью обстреливается, но успеха в направлении Золотого, Тошковки и Лисичанска враг не имеет.

Трассу Лисичанск-Бахмут российские военные не контролируют, но обстреливают, добавил руководитель ОВА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде