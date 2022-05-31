Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО
"Задвухсотил" своего "побратима"
Getty Images
В сеть попало видео, в котором оккупант на грузовике "задвухсотил" своего "побратима", который открывает ему ворота.
ВИДЕО камер наблюдения.
Российский оккупант наехал грузовиком на своего коллегу, который открывал ему ворота для въезда во двор.
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