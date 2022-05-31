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Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО

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"Задвухсотил" своего "побратима"

Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО

Getty Images

Новина українською

В сеть попало видео, в котором оккупант на грузовике "задвухсотил" своего "побратима", который открывает ему ворота.

ВИДЕО камер наблюдения.

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Российский оккупант наехал грузовиком на своего коллегу, который открывал ему ворота для въезда во двор.

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В статье: война с Россией
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