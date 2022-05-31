Скандальная российская пропагандистка Овсянникова даст в Украине пресс-конференцию
Событие анонсировало агентство Интерфакс-Украина
Бывшую сотрудницу федерального "Первого канала" РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды.
Об этом говорится в тексте анонса события на сайте Интерфакс-Украина.
Название события звучит: "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда". Авторы публикации напоминают, что россиянку уволили из "Первого" после антивоенного протеста в прямом эфире.
Не уточняется, будет ли выступать Овсянникова по онлайн-связи, или приедет в Киев. Пресс-конференция запланирована на вечер, 1 июня.
Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt несмотря на протесты украинцев в Берлине.
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