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Скандальная российская пропагандистка Овсянникова даст в Украине пресс-конференцию

Общие новости
(2 голосов)

Событие анонсировало агентство Интерфакс-Украина

Скандальная российская пропагандистка Овсянникова даст в Украине пресс-конференцию

Новина українською

Бывшую сотрудницу федерального "Первого канала" РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды.

Об этом говорится в тексте анонса события на сайте Интерфакс-Украина.

Название события звучит: "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда". Авторы публикации напоминают, что россиянку уволили из "Первого" после антивоенного протеста в прямом эфире.

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Не уточняется, будет ли выступать Овсянникова по онлайн-связи, или приедет в Киев. Пресс-конференция запланирована на вечер, 1 июня.

Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt несмотря на протесты украинцев в Берлине.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
31.05.2022 в 18:21
Вона в німецькій газеті продовжує просувати наративи рашистської пропаганди... Більш завуальовано звичайно... Тому німецькі українці й вимагали її звільнення...
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0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
31.05.2022 в 18:04
Гарна дівчина, ось би все в Росії брали з неї приклад
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-1
terber (ternopil)
31.05.2022 в 17:48
може не дожити
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0
-2

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