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В Совбезе России заявили, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины

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Очередной нарратив про злых поляков из России

В Совбезе России заявили, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины

Фото: Новинарня

Новина українською

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

Об этом он сказал во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Он заявил, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев.

По его словам, это подтвердил визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его слова о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины".

Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что границы между двумя странами должна объединять, а не разделять.

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В статье: война с Россией
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