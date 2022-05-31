В Совбезе России заявили, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины
Очередной нарратив про злых поляков из России
Фото: Новинарня
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
Об этом он сказал во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
Он заявил, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли.
"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев.
По его словам, это подтвердил визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его слова о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".
Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины".
Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что
Популярное сейчас
- На случай повторного штурма армии рф. Под Киевом готовят рубежи обороны
- В Динамо прокомментировали слухи о возможном возвращении Ярмоленко
- Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
- ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость