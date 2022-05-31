Официально: ЕС договорился об эмбарго нефти из РФ. На 2/3 - сейчас, 90% - до конца года

Европейский союз договорился о частичном запрете на импорт российской нефти, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Достигнуто соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Немедленное сокращение импорта нефти из России на 2/3, что сокращает огромный источник финансирования русской военной машины", — напишал Мишель в своем твиттере.

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Заявление Мишеля последовало после внеочередного саммита Европейского совета, на котором в понедельник в Брюсселе присутствовали лидеры ЕС, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России.

"Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещательных компаний и введение санкций против лиц, ответственных за военные преступления в Украине", — добавил Мишель.

Также ЕС согласился запретить до конца года 90 процентов импорта российской нефти, заявили лидеры Европейского совета.

Поставки российской нефти танкерами будет запрещена, исключение пока что будет сделано только для южного участка нефтепровода "Дружба", заявила на пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Северный участок газопровода обслуживает Польшу и Германию — которые согласились на эмбарго. Южная часть идет в Венгрию, Словакию и Чехию.