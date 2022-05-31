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Пресс-конференцию российской пропагандистки в Киеве отменили после огласки

Общие новости
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(2 голосов)

Овсянникова в Киев не приедет

Пресс-конференцию российской пропагандистки в Киеве отменили после огласки

фото из свободных источников

Новина українською

Бывшую сотрудницу федерального "Первого канала" РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды.

Об этом говорилось в тексте анонса события на сайте Интерфакс-Украина.

"Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда", - так анонсировалось событие. Авторы публикации напомнили что россиянку уволили из "Первого" после антивоенного протеста в прямом эфире.

После огласки в СМИ провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвало волну возмущения в соцсетях.

В итоге, на сайте организаторов появилось сообщение об отмене пресс-конференции с участием пропагандистки. Однако агентство "Интерфакс-Украина" не уточнило, по какой причине мероприятие с Мариной Овсянниковой не состоится в украинской столице.

Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt несмотря на протесты украинцев в Берлине.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Zaragoza (Днепр)
31.05.2022 в 19:32
Это же б**ть надо было до такого додуматься.
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+2
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Камонплей
31.05.2022 в 20:28
що там додумуватись? інтерфакс - московитське агентство. тож ідіоти не вони а ті хто його читає та посилається на нього
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+1
0

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