Пресс-конференцию российской пропагандистки в Киеве отменили после огласки
Овсянникова в Киев не приедет
фото из свободных источников
Бывшую сотрудницу федерального "Первого канала" РФ Марию Овсянникову
Об этом говорилось в тексте анонса события на сайте Интерфакс-Украина.
"Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда", - так анонсировалось событие. Авторы публикации напомнили что россиянку уволили из "Первого" после антивоенного протеста в прямом эфире.
После огласки в СМИ провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвало волну возмущения в соцсетях.
В итоге, на сайте организаторов появилось сообщение об отмене пресс-конференции с участием пропагандистки. Однако агентство "Интерфакс-Украина" не уточнило, по какой причине мероприятие с Мариной Овсянниковой не состоится в украинской столице.
Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt несмотря на протесты украинцев в Берлине.
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