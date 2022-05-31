Пресс-конференцию российской пропагандистки в Киеве отменили после огласки

Бывшую сотрудницу федерального "Первого канала" РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции , посвященной разоблачению российской пропаганды.

Об этом говорилось в тексте анонса события на сайте Интерфакс-Украина.

"Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда", - так анонсировалось событие. Авторы публикации напомнили что россиянку уволили из "Первого" после антивоенного протеста в прямом эфире.

После огласки в СМИ провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвало волну возмущения в соцсетях.

В итоге, на сайте организаторов появилось сообщение об отмене пресс-конференции с участием пропагандистки. Однако агентство "Интерфакс-Украина" не уточнило, по какой причине мероприятие с Мариной Овсянниковой не состоится в украинской столице.

Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt несмотря на протесты украинцев в Берлине.