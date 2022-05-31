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Зеленский: При деоккупации мы должны максимально думать о наших людях

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Если деоккупация будет связаны с десятками тысяч погибших людей, будем ждать соответствующего оружия

Зеленский: При деоккупации мы должны максимально думать о наших людях

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Вооруженными силами Украины территорий не должна привести к гибели людей, его слова передает Интерфакс-Украина.

"На востоке нам сложно из-за того, что не хватает соответствующего количества оружия. Там сосредоточено большое количество техники, вооруженных формирований, батальонов и Российской Федерации, и предателей, являющихся коллаборантами из "Л/ДНР". Они сосредоточили множество сил, чтобы выполнить тот" или другой план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали... Нам все равно, какие планы у РФ... Наши планы понятны - мы будем все это деоккупировать", - заявил Зеленский на брифинге с президентом Словакия в Киеве во вторник.

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В то же время, глава государства подчеркнул, что главным обстоятельством в вопросе деоккупации Украиной своих территорий будет сохранение жизней людей.

"Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные шаги нашей операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей. Именно они деоккупируют территории. В первую очередь, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ", - отметил он.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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хутин пуйло 88 (Нєначасє)
31.05.2022 в 20:01
Це каже сволота, через яку в Буді та Ірпені, не кажучи про Маріуполь загинули десятки тисяч людей?
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+2
0
Caballero (DC)
31.05.2022 в 20:29
Це він про українські пенсії євреям-емігрантам в Ізраїлі. Обіцяв же їм 2 роки назад.
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+1
0

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