Зеленский: При деоккупации мы должны максимально думать о наших людях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Вооруженными силами Украины территорий не должна привести к гибели людей, его слова передает Интерфакс-Украина.

"На востоке нам сложно из-за того, что не хватает соответствующего количества оружия. Там сосредоточено большое количество техники, вооруженных формирований, батальонов и Российской Федерации, и предателей, являющихся коллаборантами из "Л/ДНР". Они сосредоточили множество сил, чтобы выполнить тот" или другой план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали... Нам все равно, какие планы у РФ... Наши планы понятны - мы будем все это деоккупировать", - заявил Зеленский на брифинге с президентом Словакия в Киеве во вторник.

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В то же время, глава государства подчеркнул, что главным обстоятельством в вопросе деоккупации Украиной своих территорий будет сохранение жизней людей.