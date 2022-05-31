Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком - сводка Генштаба за 31 мая
Ситуация на фронтах по состоянию на 18:00 31 мая
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 31 мая.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Отмечено снятие с баз хранения республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы российской федерации с целью восполнения текущих потерь.
На Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.
Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.
На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил русской федерации пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности.
Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.
На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.
Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Сиверск и Райгородок.
На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведёт контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат Адмирал Макаров, имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа Калибр.
Враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне. Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно оттесняя захватчиков с временно захваченных территорий Украины.
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