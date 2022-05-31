Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком - сводка Генштаба за 31 мая

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 31 мая.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Отмечено снятие с баз хранения республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы российской федерации с целью восполнения текущих потерь.

На Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.

Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил русской федерации пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности.

Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Сиверск и Райгородок.

На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведёт контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат Адмирал Макаров, имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа Калибр.

Враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне. Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно оттесняя захватчиков с временно захваченных территорий Украины.