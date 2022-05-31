Украина в ЕС. Почти все крупные страны против статуса кандидата для Украины. Кроме Италии - Драги

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Кроме Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.

В частности, премьер-министру Италии Марио Драги по итогам саммита лидеров ЕС задали вопрос о перспективах в отношении Украины.

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.

Читайте также Италия подала в ООН мирный план для Украины. Он имеет четыре этапа

По его словам, на сегодня ситуация с предоставлением статуса является неопределенной.

"Но представить быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил итальянский премьер.