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Украина в ЕС. Почти все крупные страны против статуса кандидата для Украины. Кроме Италии - Драги

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Заявление премьер-министра Италии

Украина в ЕС. Почти все крупные страны против статуса кандидата для Украины. Кроме Италии - Драги

фото из свободных источников

Новина українською

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Кроме Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.

В частности, премьер-министру Италии Марио Драги по итогам саммита лидеров ЕС задали вопрос о перспективах в отношении Украины.

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.

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По его словам, на сегодня ситуация с предоставлением статуса является неопределенной.

"Но представить быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил итальянский премьер.

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В статье: война с Россией
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